"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" (FOTO)

München (ots) -- Fünf neue Folgen der Sozialreportage am Nachmittag- Rückkehr in die Mannheimer "Benz-Baracken"- Ab 4. Juni, Montag bis Freitag, um 16 Uhr bei RTL IIVor einem Jahr warf "Hartz und herzlich" einen viel beachtetenBlick in die Mannheimer "Benz-Baracken". Und seitdem hat sich inMannheim-Waldhof viel getan: "Hartz und herzlich - Tag für TagBenz-Baracken" begleitet die Einwohner weiterhin. Sowohl alteBekannte, wie Petra und Markus, als auch neue Bewohner kommen zu Wortund zeigen, was sich in ihrem Leben seit der Ausstrahlung veränderthat.Die RTL II-Sozialreportage "Hartz und herzlich - Die Benz-Barackenvon Mannheim" stieß auf ein breites Interesse und mediales Echo. "Tagfür Tag Benz-Baracken" gibt nun in fünf Doppelfolgen erneut einenEinblick in das Mannheimer Viertel. Wie ist es den Bewohnern seit derAusstrahlung ergangen?Für Petra und Markus hat sich seit ihrem Umzug in das grüne Hausviel geändert. Auf mittlerweile 73m² wohnt die vierköpfige Familiemit ihren Töchtern Lucia und Francesca. Dabei hat sich für dieFamilie ein langersehnter Wunsch erfüllt: Markus und Petra haben eineigenes Schlafzimmer und müssen nicht mehr im Wohnzimmer übernachten.Für Pascal steht eine entscheidende OP an. Seine verkürzten Sehnensollen in einer letzten OP behandelt werden und dem Teenager einLeben ohne Krücken oder Rollstuhl ermöglichen. Doch die Aufregung istgroß: Mutter Beate sorgt sich um ihren Sprössling. Wird die OP gutverlaufen?Produziert wird "Hartz und herzlich" von der UFA SHOW & FACTUALGmbHAusstrahlung: Ab Montag, 4. Juni 2018, um 16 Uhr bei RTL II