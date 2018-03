"Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" (FOTO)

München (ots) -- Dreiteilige Doku-Reihe- Rückkehr in die Mannheimer "Benz-Baracken"- Sendestart: Dienstag, 3. April 2018, um 20:15 UhrVor einem Jahr warf "Hartz und herzlich" einen viel beachtetenBlick in die Mannheimer "Benz-Baracken". Nun kehrt dieRTL II-Sozialdokumentation zurück und trifft die Bewohner erneut. Washat sich seit der Ausstrahlung verändert? Wie geht es den Menschenheute? Und welche Probleme konnten gelöst werden? Die Reportage zeigteinen authentischen Eindruck der "Benz-Baracken" von Mannheim.Die aufwändige Reportage fand letztes Jahr große Beachtung. DasSchicksal der Bewohner berührte viele Menschen und wühlte auf. EinJahr nach der Ausstrahlung gibt es nun ein Wiedersehen mit denBewohnern: Petra und Marcus freuen sich über Familienzuwachs. TochterFrancesca hält die Hartz-IV-Empfänger auf Trab, doch die Familie mussnach wie vor mit wenig Geld auskommen. Zudem mussten die Eltern nachder Ausstrahlung im vorangegangenen Jahr viel Kritik einstecken.Petra und Marcus nehmen sich vor, ihr Leben zu verändern.Noch immer wohnt Dagmar neben ihnen. Die schwer lungenkrankeRentnerin beeindruckte viele mit ihrem Lebensmut und Kampfgeist. DasHolz für ihren Ofen hackte die 78-Jährige selbst. Damit sie im Winternicht erneut frieren muss, bekommt sie Holz geschenkt. Doch auch siefürchtet weiter um ihre Existenz: ihr Job im Kiosk ist in Gefahr.Ein Ort zum Wohlfühlen waren die "Benz-Baracken" noch nie. Einehohe Kriminalitätsrate und Arbeitslosenquote sind die bestimmendenThemen in der Siedlung. Die Lebensrealität der Menschen ist hart -dennoch stehen sie eindrucksvoll zusammen. Und zeigen nicht zuletztviel Herzlichkeit.Produziert wird "Hartz und herzlich" von der UFA SHOW & FACTUALGmbHAusstrahlung: Dienstag, 3. April 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIÜber "Hartz und herzlich - Die Benz-Baracken von Mannheim" Erneutwaren mehrere Kamerateams vier Monate jeden Tag in Mannheim vor Ortund haben die Bewohner der Siedlung vom Spätsommer bis kurz vorWeihnachten begleitet. Glaubwürdig und authentisch, sehr nah dran undohne dramaturgische Zuspitzung. Es gibt viele beklemmende Momente,aber auch immer wieder Herzlichkeit mit einer großen Portion Humor.Produziert wurde die Doku-Reihe von der UFA Show & Factual GmbH.Pressekontakt:RTL II KommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell