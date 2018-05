"Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock" (FOTO)

München (ots) -- Dreiteilige Doku-Reihe- Rostocker Stadtteil "Groß Klein" im Fokus- Sendestart: Dienstag, 29. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIDer Rostocker Stadtteil "Groß Klein" beherbergt über 350Wohneinheiten und ist die Heimat von tausenden Menschen mit ganzunterschiedlichen Schicksalen. Von Herbst 2017 bis Winterende 2018waren über Monate mehrere Kamerateams täglich vor Ort und begleitetendie Bewohner im Zuge der aufwändigen Sozialreportage in ihrem Alltag.Die über Monate produzierte RTL II-Reportage "Hartz und herzlich"stellt in den kommenden Folgen den Blockmacherring von Rostock in denVordergrund. Die im Stadtteil "Groß Klein" verortete Wohnsiedlung istHeimat für tausende Menschen - viele von ihnen leben am Rande derGesellschaft.Unter ihnen sind Sandra und ihr Mann Tino. Beide kämpfen um ihreKinder, die vor drei Jahren vom Jugendamt in Obhut genommen wurden.Der Grund war eine oft chaotische und nicht kindgerechteHaushaltsführung. Unter dem Verlust leiden die beiden Eltern sehr -und versuchen ihr Leben zu verändern.Michaela ist Mutter von sechs Kindern und lebt in ständiger Angst.Ihr gewalttätiger Ex-Mann ist in der Vergangenheit mehrfachübergriffig geworden. Die Furcht, ihm zu begegnen, hinterlässtSpuren. Es fällt ihr zunehmend schwer, den Alltag für ihre Kinder zuregeln.Die 16-Jährige Claudia ist an Mukoviszidose erkrankt. Ihre Mutterkümmert sich aufopferungsvoll um den Teenager und auch die Nachbarnim Blockmacherring nehmen großen Anteil an ihrem Schicksal. Zusammenunterstreichen sie: Die Lebensrealität am Rostocker Blockmacherringist von Entbehrungen geprägt - dennoch stehen die Menscheneindrucksvoll zusammen.Produziert wird "Hartz und herzlich" von der UFA SHOW & FACTUALGmbH.Ausstrahlung: Dienstag, 29. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIÜber "Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock" VonHerbst 2017 bis Winterende 2018 waren mehrere Kamerateams täglich imRostocker Stadtteil "Groß Klein". Vor Ort haben sie die Bewohner desBlockmacherrings begleitet - authentisch, auf Augenhöhe und hautnah.Die Dokumentation zeigt beklemmende Momente, aber auch immer wiederHerzlichkeit und den großen Zusammenhalt der Bewohner. Produziertwurde die Reportage von der UFA Show & Factual GmbH.Nur für Presseanfragen:RTL II KommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder @rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell