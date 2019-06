"Hartz und herzlich" mit Bestwert weiter auf Erfolgskurs (FOTO)

München (ots) -- Zwei Folgen "Hartz und herzlich" mit 9,2 % MA und 12,5 % MA(14-49 Jahre) und 15,4 % MA und 19,4 % MA (14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,3 % MADie RTL II-Sozialreportagen überzeugen am Dienstagabend weiterhinmit starken Quoten. "Hartz und herzlich - Die Plattenbauten vonBitterfeld-Wolfen" erzielte mit sehr guten 12,5 % MA den bisherigenJahresbestwert in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre undgrandiose 19,4 % MA bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,13 Mio.Zuschauer gesamt interessierten sich für die Sozial-Doku.Davor "Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock"erreichte starke 9,2 % MA bei den 14-49-Jährigen und 15,4 % MA in derjungen Zielgruppe 14-29 Jahre. Bis zu 1,27 Millionen Zuschauer gesamtschalteten ein.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,3 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 11.06.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 0stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell