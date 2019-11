Hartz IV Sanktionen: Reaktion des Paritätischen zur Erklärung von Bundesarbeitsminister Heil

Berlin (ots) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband begrüßt die Zusage vonBundesarbeitsminister Hubertus Heil, auch vor einer gesetzlichen Neuregelung zuden Sanktionen in Hartz IV keinen Übergangsweisungen der Bundesagentur fürArbeit zuzustimmen, die Kürzungen des Regelsatzes von über 30 Prozentermöglichen. Heil griff damit eine Forderung des Paritätischen auf, die diesernach Bekanntwerden verschiedener Entwürfe aus der Bundesagentur an den Ministerrichtete.Die bisher bekannten Entwürfe sehen die Möglichkeit vor, verschiedene Sanktionenaufzuaddieren. Im Ergebnis würden damit entgegen dem Tenor des jüngstenBundesverfassungsgerichtsurteils erneut Kürzungen der knappen Regelsätze vonüber 30 Prozent ermöglicht, hatte der Verband gewarnt."Ich bin froh, dass der Bundesarbeitsminister so schnell reagiert hat und dasUrteil des Bundesverfassungsgerichts offenbar ernst nimmt", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Ebenso klare Aussagen desArbeitsministers seien nun nötig zur Frage nach einer großzügigenHärtefallregelung und dazu, wie lange überhaupt sanktioniert werden dürfe.Für die anstehende gesetzliche Neuregelung, die nach einem Urteil desBundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 notwendig geworden ist,unterstrich der Paritätische seine Forderung nach der Abschaffung vonSanktionen. "Es wird höchste Zeit, dass wir diese antiquierte Rohrstockpädagogikaus dem vorletzten Jahrhundert überwinden und zu einem den Menschen zugewandtensanktionsfreien Hilfesystem gelangen", so Schneider.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, pr@paritaet.org, Tel.: 030 24636-305Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53407/4451878OTS: Paritätischer WohlfahrtsverbandOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell