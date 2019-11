Hartmut Wagner wird neuer CEO beim Softwareanbieter Collenda (FOTO)

Meerbusch (ots) - Collenda, führender Anbieter für Softwarelösungen im Kredit-und Forderungsmanagement, benennt Hartmut Wagner zum neuen CEO. Dieser bringtmehr als 25 Jahre Erfahrung im Software- und Cloudgeschäft branchenübergreifendmit. Wagner wird konsequent die Innovationsstrategie von Collenda fortsetzen unddie Etablierung neuer Lösungen wie auch das Erschließen neuer Märktevorantreiben.Hartmut Wagner war zuletzt bei Micro Focus und HPE Software tätig, wo er bis zu1000 Mitarbeiter führte. Als General Manager und Vice President EMEA war er fürdas gesamte Lösungs- und Servicesgeschäft mit einem Umsatzvolumen von mehr als100 Millionen Euro verantwortlich.Zuvor managte Wagner im Vorstand der holländischen Exact Gruppe das weltweiteCloudgeschäft. Bei Iron Mountain führte er in letzter Position aus derUnternehmenszentrale in Boston, Massachusetts, heraus den weltweiten Vertriebund das Marketing des Online- und Softwaregeschäfts. Hartmut Wagner istDiplom-Betriebswirt und absolvierte ein Studium in Business, IT und Leadershipan der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim.Hartmut Wagner folgt in seiner Rolle als CEO bei Collenda auf Christian U. Haas.Er wird die Innovations- und Expansionsstrategie der letzten Jahre fortführenund verstärkt auf den Einsatz neuer Technologien im Bereich des Kredit- undForderungsmanagements setzen. "Collenda hat sich durch konsequente Forschungs-und Entwicklungsarbeit in eine hervorragende Ausgangsposition für die nächstenJahre gebracht. Wir gehören europaweit zu den Pionieren beim Einsatzzukunftsweisender Technologien: Von der Künstlichen Intelligenz (KI) bis hin zuCloud-Anwendungen. Wir werden diese Strategie Hand in Hand mit unserenlangjährigen Kunden und Partnern weiterverfolgen, um in puncto Effizienz,Effektivität und Nutzerfreundlichkeit neue Standards zu setzen. Ich freue michdarauf, gemeinsam mit unserem starken Team neue Lösungen und Technologienvoranzutreiben."Besuchen Sie Collenda im Internet: www.collenda.comÜber CollendaCollenda mit Hauptsitz in Meerbusch bei Düsseldorf ist einer der europaweitführenden Anbieter digitaler Lösungen im Kredit- und Forderungsmanagement. DasUnternehmen mit Standorten in Deutschland und den Niederlanden betreut seit über30 Jahren Unternehmen aus dem Finanzsektor und der Industrie. Ein besondererFokus von Collenda liegt in der Digitalisierung der Prozesse, dem Einsatzkünstlicher Intelligenz, Forderungsmanagement in der Cloud sowie Industrie4.0-Lösungen für das Kredit- und Forderungsmanagement.Pressekontakt:Kim LembeckMarketing DirectorRobert-Bosch-Straße 140668 MeerbuschT: +49 2150 9153-229kim.lembeck@collenda.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139171/4452834OTS: Collenda GmbHOriginal-Content von: Collenda GmbH, übermittelt durch news aktuell