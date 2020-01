Hartmut Jöhnk in den Senat der Wirtschaft Deutschland berufen/ Hohe Auszeichnung für den Integrata Cegos Geschäftsführer (FOTO)

Stuttgart (ots) - Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung IntegrataCegos GmbH, vertritt das Unternehmen als Senator im Senat der WirtschaftDeutschland. Die Verleihung der Berufungsurkunde erfolgte am 30. November 2019im Rahmen des Jahresconvents des Senats im Maximilianeum (Bayerischer Landtag)in München durch den Präsidenten des Senats der Wirtschaft, Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Franz Josef Radermacher.Mit der Berufung von Hartmut Jöhnk als Senator trägt der Senat der WirtschaftDeutschland dem Wechsel an der Unternehmensspitze der Integrata Cegos GmbHRechnung - der führende europäische Weiterbildungsanbieter ist Teil derfranzösischen Cegos Group. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Integrata AG,Ingmar J. Rath, der der Integrata Cegos GmbH noch bis Ende 2019 als Beraterverbunden war und das Unternehmen bislang im Senat der Wirtschaft vertrat,bleibt weiterhin Senator.Hartmut Jöhnk erklärt anlässlich seiner Berufung: "Es ist mir eine große Ehre,als Senator im Kreis des Senats der Wirtschaft die Integrata Cegos GmbH zurepräsentieren. Die fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung stellennicht nur die Arbeitswelt sondern die Gesellschaft insgesamt vor großeHerausforderungen. Als Weiterbildungsanbieter unterstützen wir seit jeherUnternehmen und ihre Mitarbeiter, diesen Wandel durch entsprechendeQualifizierungsprogramme zu bewältigen. Insofern sehe ich die Berufung auch alsAufgabe, unsere spezifische Expertise im Rahmen des Senats der Wirtschafteinzubringen und auf diese Weise Entwicklungen, die dem Gemeinwohl dienen, mitanzustoßen."Der Senat der Wirtschaft setzt sich aus Persönlichkeiten der Wirtschaft,Wissenschaft und Gesellschaft, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Staat undGesellschaft besonders bewusst sind, zusammen. Anstatt allein partikularenInteressen zu folgen, wollen sie gemeinsam dazu beitragen, die Ziele einergemeinwohlorientierten Nachhaltigkeit im Sinne der Ökosozialen Marktwirtschaftpraktisch umzusetzen. Diesbezüglich lässt der Senat der Wirtschaft dentraditionellen Gedanken des Senats der Antike wieder aufleben.Der Senat der Wirtschaft ist im stetigen Dialog mit Vertretern aus Politik undWissenschaft. Die Ehrensenatoren Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen,Prof. Klaus Töpfer, Prof. Jürgen Rüttgers und Rosi Gollmann sind neben vielenweiteren Experten spannende Impulsgeber. Der Senat handelt auf Basis derethischen Grundsätze der Wertegemeinschaft. Seine Arbeit ist von Fairness undPartnerschaft im Wirtschaftsleben sowie der sozialen Kompetenz von Unternehmernund Führungskräften geprägt.Integrata Cegos GmbHIntegrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- undBeratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führendePosition im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgtdas Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogeneWeiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos aufklassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medienzurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen rundendas Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einennachhaltigen Wissenstransfer.Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegoskontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit derDigitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertigeund individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen undinternationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.deBozica Klein, bozica.klein@integrata-cegos.dewww.integrata-cegos.deIntegrata Cegos GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41994/4492913OTS: Integrata AGOriginal-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell