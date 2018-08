Hartford Services: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Weitere Suchergebnisse zu "Hartford Financial Services Group":

Der Kurs der Aktie Hartford Services steht am 05.08.2018, 17:23 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 52,75 USD. Der Titel wird der Branche "Mehrspartenversicherung" zugerechnet.

Hartford Services haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Hartford Services schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Insurance auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,27 % und somit 0,67 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,95 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,52. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hartford Services zahlt die Börse 13,52 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Insurance" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 50,42. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Hartford Services für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Hartford Services für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Hartford Services insgesamt ein "Sell"-Wert.