Hartford Financial Services Group Inc-The: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hartford Financial Services Group Inc-The. Die Aktie notiert im Handel am 10.08.2020, 18:07 Uhr, mit 42.81 USD.

Unser Analystenteam hat Hartford Financial Services Group Inc-The auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Bei Hartford Financial Services Group Inc-The konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Hartford Financial Services Group Inc-The in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Hartford Financial Services Group Inc-The für diese Stufe daher ein "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Hartford Financial Services Group Inc-The damit 30,63 Prozent unter dem Durchschnitt (4,61 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 4,92 Prozent. Hartford Financial Services Group Inc-The liegt aktuell 30,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für Hartford Financial Services Group Inc-The liegen aus den letzten zwölf Monaten 8 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hartford Financial Services Group Inc-The vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 53,11 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (42,81 USD) könnte die Aktie damit um 24,06 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Hartford Financial Services Group Inc-The-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

