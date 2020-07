Hartford Financial Services Group Inc-The: Das macht sprachlos!

Für die Aktie Hartford Financial Services Group Inc-The wird am 31.07.2020, 02:38 Uhr, ein Kurs von 41.46 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Hartford Financial Services Group Inc-The wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hartford Financial Services Group Inc-The vor. Das Kursziel für die Aktie der Hartford Financial Services Group Inc-The liegt im Mittel wiederum bei 53,11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 41,46 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 28,1 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hartford Financial Services Group Inc-The insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,14 Prozent und liegt damit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: , 3,14). Die Hartford Financial Services Group Inc-The-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Hartford Financial Services Group Inc-The für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Hartford Financial Services Group Inc-The für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Hartford Financial Services Group Inc-The insgesamt ein "Sell"-Wert.

