"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erzielte starke Quote zur Prime Time (FOTO)

München (ots) -- "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 7,1 % MA (14-49Jahre) und 9,8 % MA (14-29 Jahre)- Bis zu 1,27 Mio. Zuschauer gesamt schalteten ein- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,7 %Eine neue Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt Frankfurt" sorgte amDonnerstagabend bei RTLZWEI für eine sehr gute Quote zur Prime Time: DieSozialreportage erzielte 7,1 % MA bei den 14-49-Jährigen und 9,8 % MA in derjungen Zielgruppe 14-29 Jahre. Bis zu 1,27 Mio. Zuschauer gesamt interessiertensich für das Schicksal von Zweifach-Mama Sydney aus Frankfurt, die von derRückkehr in ein geordnetes Leben träumt.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,7 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 06.02.2020,vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten aufdie 14-bis 49-Jährigen.