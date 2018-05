"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" (FOTO)

München (ots) -- RTL II-Reportage über Elendsviertel in deutschen Städten- Im Fokus: Das Frankfurter Bahnhofsviertel- Ausstrahlung: Donnerstag, 7. Juni 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIFrankfurt am Main - Heimat der Finanzindustrie und derEuropäischen Zentralbank. Doch abseits der Hochhäuser herrscht dasblanke Elend: Zwischen Hauptbahnhof und Skyline liegt rund um dieTaunus- und Elbstraße das so genannte Bahnhofsviertel, das durchmassive Drogenkriminalität bundesweit berüchtigt ist. "HartesDeutschland - Leben im Brennpunkt" spricht mit Bürgern,Gesetzeshütern, Gastronomen und Süchtigen. Ist die FrankfurterDrogenpolitik gescheitert?Die Frankfurter Drogenpolitik gilt als liberal - und war jahrelangVorbild für andere Städte. Heute scheint sie gescheitert. Deranhaltende Zuzug von Dealern und Süchtigen ins Bahnhofviertel derMainmetropole überfordert alle: Alteingesessene Läden schließen,Bürger protestieren, die Müllabfuhr benötigt Polizeischutz.Obdachlose und Süchtige säumen die Gegend rund um die Taunus- undElbstraße, offener Drogenkonsum prägt das dortige Stadtbild."Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" spricht mit denBetroffenen - und blickt hinter das Schicksal der Drogenabhängigen imFrankfurter Bahnhofsviertel. Unter anderem kommen Michele und Karinzu Wort. Beide sind seit vielen Jahren obdachlos und abhängig. Etwaeinhundert Euro brauchen die Frauen täglich, um ihren Drogenbedarf zudecken. Die Suche nach Stoff und die gegenseitige Unterstützungprägen ihren Alltag.Marcel kennt das Leben unter Drogensüchtigen seit über 30 Jahrenund ist selbst stark abhängig. Zwar nimmt er an einemSubstitutionsprogramm teil, doch er raucht regelmäßig Crack. Obwohler eine kleine Wohnung außerhalb des Stadtzentrums hat, zieht es ihnregelmäßig zurück in das Bahnhofsviertel.Auch Anwohner, Bordellbetreiber und Polizisten kommen in deraufwändigen Sozialreportage zu Wort und stellen die Frage: Ist dieDrogenpolitik der Stadt gescheitert?Das Format wird von der SPIEGEL TV GmbH produziert.Ausstrahlung: Donnerstag, 7. Juni 2018, 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell