Harter Poker um Metro-Aufspaltung - Media-Saturn-Gründer Kellerhals klagt

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

BERLIN (dpa-AFX) - Rund um die Metro -Aufspaltung zeichnet sich ein harter Poker ab.



Media-Saturn-Gründer Erich Kellerhals stellt sich nach dem klaren Votum der Hauptversammlung für die Aufspaltung quer. "Es gibt nach unserem Kenntnisstand mehrere Klagen - eine davon stammt von uns", sagte der Geschäftsführer der Kellerhals-Firma Convergenta, Ralph Becker, der Tageszeitung "Welt" (Freitag).

Anfang Februar hatten die Aktionäre des Handelsriesen mit großer Mehrheit grünes Licht für die Aufspaltung des Konzerns in einen Lebensmittelspezialisten und einen Elektronikhändler gegeben. Metro-Chef Olaf Koch will so das Wachstum beschleunigen, mehr Börsenwert schaffen und Partnerschaften sowie Zukäufe erleichtern.

Seit Jahren gibt es einen erbitterten Streit zwischen Metro und dem Media-Saturn-Gründer Kellerhals, der laut der Zeitung noch mit knapp 22 Prozent an der Elektronikfirma beteiligt ist. Der Kläger will dem Blatt zufolge wohl seine Verhandlungsposition verbessern. Becker begründete den Schritt mit dem Auslaufen der Klagefrist. Der Vorstoß bedeute aber nicht, dass die Gespräche mit Metro über eine gütliche Einigung gescheitert seien, heißt es in der Zeitung./jha/stb