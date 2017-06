Berlin (ots) - (DBV) An der Hauptzufahrt zur InternationalenGartenausstellung (IGA) in Berlin dokumentiert der DeutscheBauernverband (DBV) exemplarisch, wie die Artenvielfalt in intensivgenutzten Agrarlandschaften erfolgreich erhalten und gefördert werdenkann. Der DBV-Umweltbeauftragte und Präsident des Bauern- undWinzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, betonte aufeiner Pressekonferenz im Vorfeld des Tages der Umwelt (Weltumwelttagam 5. Juni) in Berlin: "Wir Landwirte und Landwirtinnen setzen unsbereits vielfach mit praxistauglichen Maßnahmen für die Artenvielfaltin der Agrarlandschaft ein und sind damit unverzichtbare Partner fürden Naturschutz." Im Verbundprojekt "Lebendige Agrarlandschaften -Landwirte gestalten Vielfalt" entwickeln und erproben der DBV undseine Projektpartner eine Reihe von Maßnahmen, um die biologischeVielfalt auf Landwirtschaftsflächen zu erhalten und zu fördern. Einedieser Maßnahmen wird an der IGA mit einem Blühstreifen amGetreidefeld erläutert.Hartelt verdeutlichte: "Ein Blühstreifen wie zum Beispiel hier ander IGA ist ein Blickfang für die Besucher, fördert aber in ersterLinie den Bestand an regionalen Wildpflanzen, die bis in den Herbsthinein blühen. Er bietet Futter und Rückzugsmöglichkeiten fürverschiedene Insekten, Feldvögel und Säugetiere. So wird dieheimische Flora und Fauna durch die Landwirtschaft gefördert."Landwirt Uwe Schmutzler von der Neuenhagener Agrar- undLandschaftspflege GmbH hat den Blühstreifen auf seinen Flächenangelegt. Er betonte seine Bereitschaft, das Greening dereuropäischen Agrarpolitik für Biodiversitätsmaßnahmen zu nutzen.Schmutzler verwies zudem auf den positiven Effekt der Streifen aufdie Bestäuberleistung von Wild- und Honigbienen sowie die positivenRückmeldungen der Imker auf seine Initiative.Neben Blühstreifen gehören zum Beispiel auch Untersaaten imMaisanbau, frühblühende Zwischenfrüchte und Zwischenzeilenbegrünungenim Steillagenweinbau zu den Naturschutzmaßnahmen, die imVerbundprojekt "Lebendige Agrarlandschaften-Landwirte gestaltenVielfalt" umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit erforscht werden. DerDBV koordiniert dieses Verbundprojekt, in dem praxistauglicheLösungen zur Förderung der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaftenund zur Sicherung von Ökosystemleistungen erprobt werden. DieMaßnahmen werden von Landwirten und Landwirtinnen, Winzern undWinzerinnen in drei Modellregionen in Nordrhein-Westfalen undRheinland-Pfalz umgesetzt: in Nordrhein-Westfalen von der StiftungRheinische Kulturlandschaft und der Stiftung WestfälischeKulturlandschaft sowie in Rheinland-Pfalz vom Bauern- undWinzerverband Rheinland-Nassau. Die Maßnahmen werden hinsichtlichihrer Integrierbarkeit in die produktive Bewirtschaftung der Flächen,ihrer ökonomischen Tragfähigkeit und der ökologischen Wirksamkeitevaluiert. Erfolgreich erprobte Maßnahmen sollen auch auf andereRegionen übertragen werden. Zusätzlich wird eine vom Berufsstandgetragene Plattform Landwirtschaft & Naturschutz aufgebaut, umLandwirte und Landwirtinnen bei der Auswahl und Umsetzung vonproduktionsintegrierten Naturschutzmaßnahmen in ihrem Engagement fürden Erhalt und die Förderung der Biodiversität unterstützten zukönnen.Das Verbundprojekt wird im Rahmen des Bundesprogramms BiologischeVielfalt durchgeführt. Es wird durch das Bundesamt für Naturschutzmit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit und durch die Landwirtschaftliche Rentenbankgefördert. Weitere Informationen unterwww.lebendige-agrarlandschaften.de.Pressebilder finden Sie aufwww.bauernverband.de/projekt-lebendige-agrarlandschaften-iga.Pressekontakt:Kontakt:Deutscher BauernverbandDr. Michael LohsePressesprecherTel.: 030 / 31904 240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell