Mainz (ots) - Die Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen gilt alsBrennpunktschule. Mehr als 90 Prozent der Schüler haben einenMigrationshintergrund, drei Lehrerstellen sind unbesetzt. Da es dafür anBewerbern fehlt, sollen nun Quereinsteiger helfen. Die "ZDF.reportage" berichtetam Sonntag, 15. März 2020, 18.00 Uhr, in "Harte Schule - Lehrer am Limit" überdie Gesamtschule Ückendorf, in der große Chancen und große Probleme engbeieinander liegen. Der Film von Benjamin Braun und Maike von Galen ist abFreitag, 13. März 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.David P. hat bislang als Ingenieur in der freien Wirtschaft gearbeitet und willnun etwas fürs Gemeinwohl tun - als Quereinsteiger im Lehrerjob. Die"ZDF.reportage" begleitet ihn über mehrere Wochen. Kann ihm gelingen, woranandere gescheitert sind? Vor der ersten Schulstunde ist der Aushilfslehreroptimistisch: "Ich gehe da ganz unvoreingenommen ran, eigentlich komme ich mitallen Menschen zurecht."Der Ruf der Schule ist ein Problem, sagt Schulleiter Achim Elvert und räumtdurchaus ein, dass es tatsächlich Schwierigkeiten gibt: "Wir haben hier Schüler,die kriminell sind, die Ladendiebstähle begehen, gewalttätig sind", sagt eroffen. Manche sind nur auf der Schule, weil sie dort sein müssen, anderewollen etwas erreichen. So wie Omar, 18 Jahre alt, der vor vier Jahren alsFlüchtling aus Syrien nach Deutschland kam. In den kommenden Wochen will er inÜckendorf sein Abitur machen. "Ich habe eine riesige Chance bekommen, die mussich nutzen", sagt Omar, der oft bis spätabends lernt. Während viele seinerMitschüler den Unterricht als lästige Pflicht sehen, ist Omar dankbar für dieMöglichkeit zu lernen.Lehrermangel ist an Brennpunktschulen besonders schwierig. "Natürlich gehenviele Lehrer lieber an unkompliziertere Schulen. Da müssen sie weniger arbeiten,fürs gleiche Geld", sagt Bildungsforscherin Professor Carolin Rotter von derUniversität Duisburg-Essen. Deshalb müsse die Politik die Arbeitsbedingungen anSchulen in sozialen Brennpunkten verbessern.