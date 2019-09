Unterföhring (ots) -Keine Maske vorm Gesicht, kein Blatt vor dem Mund: "DieseKopfstimme, die darfst du mir nie wieder antun." "Spätestens bei denBattles würdest du hier nicht weiterkommen." "Ich kann nichtsAufbauendes sagen - außer, dass ich es echt nicht gut fand." Sidozieht bei "The Voice of Germany" andere Saiten auf. Und stellt klar:"Um hier Erfolg zu haben, musst Du 100 Prozent für die Musik geben.Ohne Kompromisse. Sonst funktioniert das nicht. Ich kann auch nichtsanderes. Aber Musik, das kann ich!" Wie reagieren die Talente aufSido? Und was sagen Rea Garvey, Alice Merton und Mark Forster zu derharten Kritik ihres Coach-Kollegen? Die neue Staffel läuft abDonnerstag, 12. September 2019, auf ProSieben und ab Sonntag, 15.September 2019, in SAT.1.Zeitreise bei #TVOG: Talent Lucas lässt in der ersten Ausgabe derBlind Auditions (12. September 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben) die30er Jahre wiederaufleben - und sorgt bei den Coaches für verwirrteBlicke. Der 19-Jährige geht ausschließlich im Anzug aus dem Haus,liebt seine Pomadensammlung und spielt nur Musik aus der Zeit. Auchsonst lebt er ganz im Stil seines Lieblingsjahrzehnts: "Ich mahlemorgens meinen Kaffee mit einer kleinen Mühle, habe unglaublich vieleSchellackplatten und ein riesiges Grammophon." Schafft Lucas es, mitseiner Stimme und seiner Mundharmonika nicht nur das Publikum,sondern auch die Stühle der Coaches zum Swingen zu bringen? Und washält Rapper Sido von dem Auftritt?Diese Talente singen in der ersten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Donnerstag, 12. September, um 20:15 Uhr, auf ProSieben:Marita (17, Aalen), Lucas (19, Kamen, NRW), Lucie (21, Köln), Philipp(24, Köln), Steffi (23, Oberkochen, BW), Freddy (25, Kiel), Veronika(27, Kreuzlingen am Bodensee), Tina (36, Luhe-Wildenau, B), das TrioJulian (28), Julian (26) und Roman (26) aus Graz (Österreich),Claudia (18, München);Die neue Staffel "The Voice of Germany" - ab 12. September 2019donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 UhrWeitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell