Harson Trading: War die Aufregung umsonst?

Für die Aktie Harson Trading stehen per 04.08.2019, 02:00 Uhr 7.37 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Harson Trading zählt zum Segment "Schuhe".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Harson Trading entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Harson Trading beläuft sich mittlerweile auf 8,42 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 7,36 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,59 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 7,89 CNY. Somit ist die Aktie mit -6,72 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Dividende: Harson Trading hat mit einer Dividendenrendite von 3,31 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (24.38%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -21,07. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Harson Trading-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Harson Trading. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Harson Trading daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Harson Trading von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.