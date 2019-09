Das meistprämierte Stück aller Zeiten dankt seinen Fans mit derVerlosung von 934 Ticket weltweitNew York (ots/PRNewswire) - Letzte Nacht hieß das TheatererlebnisHarry Potter und das verwunschene Kind, das mit atemberaubender Magieund spektakulären Zaubereffekten Publikum wie Presse begeistert,seine Fans "willkommen zurück in Hogwarts". Im Herzen New York Citys,am Times Square, startete eine weltweite, neue Kampagne.Anlässlich dieses Meilensteins fand am Times Square der größte"Take Over" aller Zeiten unter den Augen der vielfach ausgezeichnetenNew Yorker Schauspielerin Sarah Jessica Parker - selbst ein großerHarry Potter-Fan - sowie zahlreicher Influencer und natürlich derriesigen Harry Potter-Fangemeinde statt. Die Zuschauer und Fanskonnten verfolgen, wie sich eine Rekordanzahl an Screens aufatemberaubende Weise verwandelte und die brandneue Harry Potter unddas verwunschene Kind-Kampagne zeigte, um die internationaleExpansion des Stückes zu feiern.Mit mehr als zwei Millionen Tickets weltweit verzaubert HarryPotter und das verwunschene Kind rund um den Globus bereits bei denProduktionen in London, New York City und Melbourne. WeiterePremieren folgen in San Francisco, Hamburg und Toronto."Wir sind sehr stolz darauf, dass sich J.K. Rowling dazuentschlossen hat, die achte Harry Potter Geschichte auf der Bühne zuerzählen. Mit ihrer Buchserie brachten sie eine ganze Generation vonLesern hervor, für welche die Bücher ein unverzichtbarer Teil ihresLebens sind. Mit Harry Potter und das verwunschene Kind wird nun dasGleiche für die Bühne geschehen und das Stück wird Menschen jedenAlters begeistern. Für die Hälfte der Zuschauer bedeutet dies denersten Theaterbesuch ihres Lebens," so die Produzenten Sonia Friedmanund Collin Callender. "Über zwei Millionen Besucher in nur dreiJahren - es ist wirklich spannend, wenn es für die Zuschauer überallauf der Welt heißt "Back to Hogwarts" und wenn wir sehen, wie sie denliebgewonnenen Charakteren erneut im Theater begegnen. Es ist eineeinzigartige Erfahrung, zusammen mit anderen Zuschauern im Theater zusein und die Magie live und ganz unmittelbar zu erleben. Der "Junge,der überlebte" lebt weiter. Die Geschichte geht live auf der Bühneweiter, und wie J.K. Rowling sagt: ,Das Dunkle kommt oft von dort, woman es am wenigsten erwartet...?"Als besonderes Dankeschön an alle treuen Harry Potter-Fans und miteiner Verneigung vor dem legendären Gleis 9 ¾ im Bahnhof King's Crossin London haben 934 glückliche "Muggel" die Chance, Tickets fürweltweit alle Harry Potter und das verwunschene Kind Produktionen zugewinnen. Man muss nur schnell sein... Weitere Informationen zurVerlosung und zur Auswahl des Theaters aufwww.harry-potter-theater.de"Harry Potter nimmt einen so großen Platz in meinem Herzen ein undes war magisch, die Personen aus den Geschichten live auf der Bühnezu sehen," sagte Schauspielerin Sarah Jessica Parker. "Neben dererstaunlichen Bühnenkunst und atemberaubenden Magie und Illusionenerzählt Harry Potter und das verwunschene Kind eine neue Geschichte,die Dich vollkommen gefangen nimmt. Heute Teil diesesaußergewöhnlichen Events zu sein ist eine Erfahrung, die ich nievergessen werde!"Harrys Geschichte geht live auf der Bühne weiter, wo MagieWirklichkeit wird. Weitere Infos auf: www.harry-potter-theater.deÜber Harry Potter und das verwunschene KindMit atemberaubender Magie und spektakulären Zaubereffektenbegeistert das meistprämierte Stück aller Zeiten Publikum wie Presse:Allein in den USA erhielt das Theaterereignis 25 der wichtigstenAuszeichnungen, darunter sechs Tony Awards, u. a. in der Kategorie"Best Play". Auch in Großbritannien mit insgesamt 24 Preisenausgezeichnet, sicherte sich das Theaterstück neun Olivier Awards,darunter die Auszeichnung als "Best New Play" und wurde so zur meistprämierten Produktion des renommierten britischen Theaterpreises.Harry Potter und das verwunschene Kind wird zur Zeit im PalaceTheater London gezeigt, wo es im Juli 2016 seine Weltpremierefeierte, am Lyric Theatre in New York, wo im April 2018 dieBroadway-Premiere stattfand und Anfang des Jahres feierte es Premiereim Princess Theater in Melbourne. Weiterer Produktionen umfassen: dieexklusive Westküsten Produktion in San Franciso im Curran Theatre abHerbst 2019, die Deutschlandpremiere in Hamburg als erste nichtenglischsprachige Produktion im Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburgam 15. März 2020 und die Kanadapremiere im Herbst 2020 im Ed MirvishTheatre in Toronto.Unter folgenden Links finden Sie sie aktuelles Video undFotomaterial zum Event inkl. Sarah Jessica Parker:Videohttps://we.tl/t-eusg8ZhjRI?src=dnlFotoshttps://assignments.gettyimages.com/v2/share/d0b1534f-a93e-4dc5-9fa4-a2a5c875119d?page=1&order=descDeutschlandpremiereSonntag, 15. März 2020 im Mehr! Tickets für Harry Potter und das verwunschene Kindunter www.harry-potter-theater.de Tickets ab 49,95 EUR pro Teil (ab99,90 EUR Gesamtpreis)VorstellungenHarry Potter und das verwunschene Kind wird in zwei Teilenaufgeführt.Mittwochs14.30 Uhr, Teil Eins & 19.30 Uhr, Teil ZweiDonnerstags19.30 Uhr, Teil EinsFreitags19.30 Uhr, Teil ZweiSamstags14.30 Uhr, Teil Eins & 19.30 Uhr, Teil ZweiSonntags14.00 Uhr, Teil Eins & 19.00 Uhr, Teil Zwei Rowling, J. Thorne & J. Adresse: Mehr! Theater am Großmarkt, Hamburger Großmarkt, Banksstraße 28, D-20097 Hamburg Theater am Großmarkt, Hamburger Großmarkt, Banksstraße 28,D-20097 Hamburgwww.mehr-theater.deFoto -https://mma.prnewswire.com/media/971245/Harry_Potter_broadway.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/971246/SOMEDARK_KeyArt_Vert_Bway.jpgPressekontakt:Presse - Julia Reichel Tel. +49 (0) 40 37 70 72 - 245julia.reichel@mehr-bb-entertainment.deOriginal-Content von: Harry Potter and the Cursed Child, übermittelt durch news aktuell