Harpoon TherapeuticsWas jetzt, ?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Harpoon Therapeutics am 10.05.2019, 03:24 Uhr, mit dem Kurs von 10,1 USD. Die Aktie der Harpoon Therapeutics wird dem Segment "Biotechnologie" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Harpoon Therapeutics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Harpoon Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Harpoon Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Harpoon Therapeutics liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Harpoon Therapeutics vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 23,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (10,41 USD) könnte die Aktie damit um 125,74 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Harpoon Therapeutics-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Harpoon Therapeutics-Aktie ein Durchschnitt von 12,48 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,41 USD (-16,59 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (11,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,11 Prozent), somit erhält die Harpoon Therapeutics-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Harpoon Therapeutics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.