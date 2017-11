Mainz (ots) -Harold Faltermeyer wandelte auf dem schmalen Grat zwischenWeltruhm und dem Nichts: "Ich stand kurz davor, gefeuert zu werden",erzählt er von den Dreharbeiten für "Beverly Hills Cop" - jenen Film,der den Deutschen in die erste Riege der Filmkomponisten Hollywoodskatapultierte. Bei SWR 1 Rheinland-Pfalz berichtet Faltermeyer ganzoffen, dass die ersten drei Entwürfe für seine grandiose Filmmusik"Axel F." von den Produzenten verworfen wurden. "Es wollte nichtsklappen."Erfolge mit den Großen des ShowbusinessSpannend war auch die Zusammenarbeit mit Donna Summer. Im Gesprächbeschreibt Faltermeyer lebhaft die Launen der Popdiva, deren Hit "HotStuff" er komponierte und produzierte. Der heutige Starkomponist ausMünchen arbeitete mit den Großen des Showbusiness - so den Pet ShopBoys, Udo Jürgens und Ennio Morricone ("Spiel mir das Lied vom Tod").Einblicke bei "SWR1 Leute" am SonntagSWR1 Moderator Hanns Lohmann entlockt dem deutschen Komponistenund Musikproduzenten Harold Faltermeyer persönliche Einblicke in seinprivates - er ist ein passionierter Hobbykoch - und beruflichesLeben. Das ausführliche Gespräch sendet SWR1 Rheinland-Pfalz amSonntag, 5. November in "SWR1 Leute" (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr in SWR1Rheinland-Pfalz).Mehr auch unter SWR1.dePressekontakt: Inken Ebenau, Tel.: 06131 929 32254, eMail:inken-duerten.ebenau@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell