Bei Harnwegsinfekten zuerst in die Apotheke

Berlin/Schladming (ots) - Wer bei sich eine Harnwegsinfektion vermutet, kannsich in der Apotheke beraten lassen. "Der Apotheker kennt die Grenzen derSelbstmedikation. Falls nötig, wird er Patienten mit einer Blasenentzündung zumArztbesuch raten. Wenn das nicht nötig ist, kann er rezeptfreie Arzneimittelempfehlen", sagte Dr. Christian Ude beim Fortbildungskongress pharmacon. DerApotheker ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesapothekerkammer.Typische Beschwerden einer Blasenentzündung sind Brennen und Schmerzen beimWasserlassen, Harndrang und häufiges Wasserlassen. Frauen sind häufigerbetroffen als Männer. Unkomplizierte Harnwegsinfekte können in derSelbstmedikation behandelt werden. Ude: "Bei komplizierten Harnwegsinfekten mussein Arzt zu Rate gezogen werden, etwa wenn zusätzlich Fieber oderRückenschmerzen auftreten. Die Grenzen der Selbstmedikation wären auch beivaginalem Juckreiz oder Blut im Urin erreicht. Männer mit Harnwegsinfektensollten direkt zum Arzt gehen."Wenn eine Selbstmedikation möglich ist, helfen verschiedene rezeptfreieMedikamente. Ude: "Ich empfehle meinen Patienten vor allem qualitativhochwertige Phytopharmaka bestehend aus Zubereitungen aus Pflanzen wieBärentraube oder Meerrettichwurzel und Kapuzinerkresse. Vorbeugend kann auchD-Mannose eingesetzt werden." Zur Präparateauswahl, Anwendungsdauer und Dosissollten sich Patienten in ihrer Apotheke beraten lassen. "Immer wieder wirdCranberry als 'Geheimtipp' gegen Harnwegsinfekte genannt. Aus meiner Sicht zuUnrecht, denn die Wirksamkeit ist umstritten und in Deutschland ist keinentsprechendes Arzneimittel zugelassen", sagte Ude. Traditionelle Arzneimittelgegen Blasenentzündung sind Arzneitees. Sie können die Heilung unterstützen undbestehen aus verschiedenen Pflanzen.