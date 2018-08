Harnsteine: Entscheidung über Eingriff hängt auch von Lebensumständen ab

Baierbrunn (ots) - Bei etwa jedem zehnten Deutschen bilden sich imLaufe seines Lebens Nieren- oder Harnsteine. Oft werden sie vom Arztzufällig entdeckt, wenn sie noch keine Beschwerden machen. Ob man ineinem solchen Fall abwarte oder sofort eingreife, hänge nicht nur vomBefund, sondern auch von den Lebensumständen des Patienten und desseneigener Entscheidung ab, erklärt der Chefarzt der Urologischen KlinikSindelfingen, Professor Thomas Knoll, im Patientenmagazin "HausArzt"."Gerade älteren Patienten, die ortsgebunden sind und jederzeit Zugangzu ärztlicher Versorgung haben, rät man abzuwarten - zumindest,solange die Steine eher klein sind (bis zu ein Zentimeter) und keineBeschwerden machen", so Knoll.Bei einem jüngeren, aktiven Menschen, der einen größeren Urlaubplane oder beruflich viel reise, seien Ärzte eher geneigt, gleich zubehandeln. "Der Patient soll keine Nierenkolik erleiden, wenn ergerade durch das Himalaya-Gebirge wandert oder auf der Autobahnunterwegs zum nächsten Termin ist." Die meisten Steine werden lautKnoll minimal-invasiv entfernt, also per Endoskop ohne großenHautschnitt. Alternativ kommt in bestimmten Fällen eineStoßwellentherapie von außen in Frage.Risikofaktoren für Harnsteine sind Übergewicht, Bewegungsmangel,erhöhte Blutfett- oder Harnsäurewerte, aber auch ungünstigesTrinkverhalten. Der Experte empfiehlt, mindestens 1,5 Liter Wasser,ungesüßten Tee oder Saftschorle über den Tag verteilt zu trinkenDiese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 3/2018wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell