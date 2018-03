Harmony Gold: Netto könnte das Ergebnis laut Analysten verdreifacht werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining":

Liebe Leser,

die Harmony Gold Aktie versucht sich an einer Erholung in Richtung langfristige Abwärtstrendlinie. Seit Anfang Februar hat die Aktie um ca. 38 % an Wert hinzugewonnen (Kursnotierung in Frankfurt) und testet nun den 200-Wochen-Durchschnitt von unten an. Kann dieser in Kürze überwunden werden, dürfte der 100-Wochen-Durchschnitt zügig angesteuert werden, der nur leicht darüber, bei aktuell 2,2 Euro je Aktie, verläuft. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.