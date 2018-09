Harmony Gold Mining-Aktie: Es winken Kursgewinne von mehr als 20 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining":

Harmony Gold Mining ist am Mittwoch zu einer der stärksten Aktien am Markt geworden. Es gab einen Aufschlag von fast 5 %. Damit hat der Titel nicht nur einen enormen Gewinn geschafft, sondern auch die Widerstände bei 1,45 Euro nach oben durchschritten. Der Wert kann nun mangels weiterer Hürden bis auf 1,74 Euro klettern, so die Meinung.

Gelingt dies, sind auch Ausbrüche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.