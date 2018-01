Harmony Gold: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining":

Liebe Leser,

für langfristige Investoren, die stur einem Buy-and-hold-Ansatz folgen, sind die Gold- und Silberminen gewiss nicht das richtige Investment. Für aktive Trader, die am Beginn eines neuen Zyklus auf den Zug aufspringen und die Welle anschließend begleiten, ist der Sektor hingegen die klassische Goldgrube.

Die Aktie der Harmony Gold zeigt warum. Wer im Jahr 2012 stolzer Besitzer dieser Aktie war, der hatte in jenem Jahr im Grunde nur eine einzige vernünftige Entscheidung treffen können und zwar die Aktie zu verkaufen, egal wann und auch egal zu welchem Preis. Damals notierte die Aktie noch im Bereich von 10 US-Dollar.

Heute wird sie zu nicht einmal einem Fünftel dieses Preises gehandelt und im Dezember 2015 war unseren tapferen Buy-and-hold-Investoren nicht einmal ein Zehntel ihres einstigen Werts geblieben. Seitdem hat sich die Aktie allerdings auch wieder verdoppelt. Womit deutlich wird, wie lukrativ aber auch wie gefährlich der Ritt auf dem Rücken dieses Drachens sein kann.

Momentan steht die Aktie von Harmony Gold wieder an einer sehr interessanten Stelle. In den vergangenen Wochen hat sich der Wert in einer Range seitwärts bewegt. Zum Jahreswechsel notierte die Aktie wieder an der oberen Begrenzung dieser Range und ein Ausbruch zur Oberseite scheint möglich.

Darauf kommt es nun an

Als entscheidender Widerstand fungiert die Marke von 1,89 US-Dollar. Sie muss jetzt dauerhaft überwunden werden, während auf der Unterseite die Marke von 1,60 US-Dollar als Unterstützung dient.

Gelingt der Aktie auf Tagesschlusskursbasis ein Anstieg über 1,89 US-Dollar, locken im weiteren Verlauf Ziele bei 2,00 und später bei 2,20 US-Dollar. Ein Rückfall unter den EMA50 bei 1,80 US-Dollar macht dieses Szenario zunehmend unwahrscheinlicher. Gescheitert wäre die Bodenbildung unter 1,60 US-Dollar. In diesem Fall sollten Longpositionen lieber wieder geschlossen und bessere Zeiten für die Aktie abgewartet werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.