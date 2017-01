Harmony Gold: Der Blick richtet sich auf den 2. Februar!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining":

am 2. Februar wird Harmony Gold Mining seinen Jahresabschlussbericht vorlegen. Die gut unterrichteten Spatzen pfeifen bereits jetzt von den Dächern: Der Bergbaukonzern hat seine eigene Zielvorgabe für 2016 übertroffen.

8 % über dem Soll

Die offizielle Guidance sah eine Förderung von 1,05 Mio. Unzen Gold vor. Doch nun schaut es so aus, als habe der Konzern seine Produktion gegenüber dem ersten Halbjahr nochmals um 8 % steigern können. Das würde in konkreten Zahlen bedeuten: Harmony konnte im letzten halben Jahr rund 550.000 Unzen fördern und hätte damit sein Soll übererfüllt. Entscheidend ist natürlich auch die Ausbeute pro geförderter Tonne. Das Unternehmen hatte für 2016 ein Verhältnis von 5,13 g/t angepeilt. Möglicherweise liegt man auch hier besser auf Kurs als erwartet. Damit würde das für 2019 formulierte Ziel von 5,29 g/t in greifbare Nähe rücken.

Dennoch werden diese Zahlen die Aktionäre nicht zur Gänze zufriedenstellen. Denn Harmony ist im Vergleich mit Konkurrenten wie Gold Fields oder Sibanye in puncto Wachstum ins Hintertreffen geraten. Während diese Firmen ihr Portfolio mit gezielten Zukäufen erweitert haben, ist Harmony immer noch auf der Suche nach einer geeigneten Investmentmöglichkeit. Experten gehen davon aus, dass der Bergbauproduzent eine jährliche Fördermenge von rund 450.000 Unzen hinzugewinnen müsste, um im Wettbewerb mitzuhalten. Dazu seien vermutlich drei Zukäufe notwendig.

Am Scheideweg

Damit gerät aber unweigerlich ein anderes Unternehmensziel in Gefahr. Harmony will sich eigentlich als verlässlicher Dividendenzahler etablieren, um Aktionäre langfristig zu binden. Doch den Konzern drücken nach wie vor Verbindlichkeiten, die bedient werden müssen. Und mögliche Zukäufe würden weiteres Kapital verschlingen, sodass es kaum Gewinne zu verteilen gäbe. Harmony steht also an einem Scheideweg. Am 2. Februar werden wir vermutlich erfahren, welchen Weg der Vorstand in Zukunft einschlägt.

