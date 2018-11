Harmonisierter FMEA Ansatz nach VDA/AIAG im Fokus / Weltweiter Austausch von Engineering-Experten (FOTO)

Lübeck (ots) -Die PLATO Konferenz ist seit Jahren eine feste Größe für dasRisiko- und Qualitätsmanagement in der Automobil- undMedizintechnik-Branche. Aufgrund der starken Nachfrage aus demAusland und der globalen Ausrichtung PLATOs hat sich die jährlicheEngineering-Konferenz auch zu einem internationalen Event-Formatetabliert. Weltweit dient sie sowohl Anwendern als auchInteressierten als Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen undihre praktischen Anwendungsbereiche auszutauschen, neue Trends zuerkennen und zu diskutieren, Erfahrungen zu teilen, Netzwerke zupflegen oder neue zu knüpfen - die Motivation zur Teilnahme an derVeranstaltung ist vielfältig. Zahlreiche Führungskräfte undProzessverantwortliche aus dem Engineering-Umfeld nahmen an denVeranstaltungen in Hamburg, Michigan (USA) oder Beijing (China) teil.Den Auftakt bildete im September die 22. PLATO Konferenz inHamburg. An zwei Tagen wurden Vorträge, Workshops undDiskussionsrunden rund um das Leitthema "Beyond FMEA: WeltweiteVernetzung für zukunftssichere Entwicklungsprozesse" gehalten.Seitens PLATO wurden die Teilnehmer auf allen Konferenzen über dieneusten Entwicklungen aus dem Softwarehaus informiert und es wurdenihnen Möglichkeiten aufgezeigt, wie Unternehmen mit der PLATOSoftware e1ns effizienter entwickeln. Das neue Zeitalter der FMEAgeht über die FMEA hinaus. Hierbei unterstützt PLATO e1ns dieerforderliche Flexibilität durch konfigurierbare Inhalte zurAnpassung des unternehmensspezifischen Engineering-Prozesses.Partner- und Kundenbeiträge, wie z.B. von Knorr-Bremse, ergänztenmit praktischen Einblicken das Programm und sorgten für einenintensiven Erfahrungsaustausch.Etwa einen Monat später trafen sich Qualitätsexperten, überwiegendaus der Automobilindustrie, an der Oakland University in Michigan zur7. PLATO North America User Conference. Einblicke in die Praxis botendabei Kundenvorträge von Adient, General Motors und Nexteer. Miteiner anschließenden Podiumsdiskussion, an der Mitglieder desAIAG-VDA Harmonisierungsteams von Fiat Chrysler Automobiles, GM, ZF,Nexteer und der Leiter des AIAG-Bereichs "Automotive Core Tools"teilnahmen, wurden viele Fragen zum aktuellen Stand der neuen Normbeantwortet. Bei allen Beiträgen stand das Gleichgewicht zwischenMensch, Prozess und PLATO e1ns im Fokus. Ein Zusammenspiel, das nachwie vor als Notwendigkeit gesehen wird, um die anspruchsvollenProduktentwicklungsziele zu erreichen und damit einhergehend dieBeschleunigung neuer Technologien für die Transportindustrie zurealisieren.Anfang November hieß PLATO gemeinsam mit seinem Partner DRIT InfoCo., einem jungen und innovativen chinesischenEngineering-Dienstleister, Experten aus dem Bereich AutomotiveIndustry Engineering sowie aus dem Qualitätsmanagement im Jen BeijingHotel im Herzen des Pekinger Finanz- und Medienbezirks zur 1. PLATOConference in China willkommen.Auch hier wurden neben Erfahrungsberichten der angestrebteVDA/AIAG-Standard und seine Auswirkungen auf die Durchführung derFMEA vorgestellt. Den Teilnehmern wurden die 6 Schritte zurErstellung einer FMEA anhand der modellbasierten PLATO e1ns Softwarevermittelt, welche mit ihrer Durchgängigkeit und Flexibilität aufgroßes Interesse stieß.Die Besucher der Konferenz konnten ihre Fragen während desgesamten Konferenztages über ein Messaging Tool stellen, die bei derabschließenden Podiumsdiskussion bestehend aus Qualitätsexperten derchinesischen Automobilindustrie sowie PLATO- und DRIT-Beraternbeantwortet wurden. Fragen, wie "Wer sollte Mitglied im FMEA-Kernteamsein?", "Wie kann man die Qualität einer FMEA bewerten?" und nach"Best Practice der FMEA-Integration in denProduktentwicklungsprozess?" wurden hier lebhaft und gewinnbringenddiskutiert.Pressekontakt:PLATO AGJulia Meyer-HolderbaumMarketing & PRTel. +49 451 93 09 86-17Mail: julia.meyer-holderbaum@plato.deOriginal-Content von: PLATO AG, übermittelt durch news aktuell