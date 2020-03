Harmonica Linea als multifunktionale Innovation zur Gewichtskontrolle eingeführt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Im März wurde Harmonica Linea offiziell als neues natürliches Ergänzungsmittel zum sicheren und schnellen Abnehmen eingeführt. Auch wenn es noch nicht im Einzelhandel erhältlich ist, kann es bereits auf der offiziellen Webseite bestellt werden.Das Produkt wird in Form von Tropfen in einem Fläschchen angeboten und zielt darauf ab, den Stoffwechsel zu beschleunigen, den Appetit zu normalisieren, den Körper mit Mineralstoffen zu versorgen und diesen zu entgiften.Harmonica Linea enthält keine künstlichen Chemikalien und verfügt über viele Vitamine, Mineralstoffe und Mikroelemente, die zum Abnehmen benötigt werden.Roberta Grirr, Nutrologe und Entwickler der Harmonica Linea Formel, sprach mit uns im Detail über seine Entwicklung. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Forschungen, bei der die beste Kombination aus aktiven Wirkstoffen gefunden werden sollten. Sie entdecken, dass viele moderne Technologien sich gut mit antiken Rezepten kombinieren ließen, um die gewünschten Effekte zu erzielen.Die folgenden Inhaltsstoffe werden in der Harmonica Linea (http://harmonica-linea.com/) Formel kombiniert: Cherimoya, Acaibeeren, grüner Kaffee und Extrakte der grünen Teeblätter sowie Chromium Picolinate und Orangen-Fruchtextrakte. Zusammen beschleunigen diese Wirkstoffe den Stoffwechsel, zügeln den Appetit, straffen den Körper und reduzieren die Kohlenhydrat-Belastung.Der zentrale Wirkstof, Hydroxylimonensäure (GLA) wird aus der Garcinia Cambodgia gewonnen und fördert den Abbau des Fettgewebes, indem es in Energie umgewandelt wird.Der Körper verliert beim Abnehmen an Kraft. Deswegen ist es wichtig, ihn mit Vitaminen zu fördern und zu stärken. Jene Vitamine sind in Harmonica Linea enthalten.Als nächstes musste eine praktische sowie effiziente Anwendungsform gefunden werden. 17.000 Frauen nahmen an einer Testreihe teil. Sie gaben zweimal täglich 20 Tropfen in Milch, Wasser und Smoothies, um die Wirksamkeit zu prüfen. Die Dosierung reichte aus, um nach zwei bis 3 Wochen abzunehmen (wobei die Resultate je nach individuellen Voraussetzung variierten).Durch die Einnahme von Harmonica Linea haben die Testpersonen positive Ergebnisse bemerkt, was die Appetitzügelung, die Reduzierung des Körperfetts und die Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands anbelangt.Der Einzelhandelspreis beträgt £60 (66EUR). Das Produkt kann jedoch online für £30 (33EUR (http://harmonica-linea.com/) ) erworben werden.Um die Ergebnisse und Meinungen der Testpersonen zu sehen oder weitere Informationen zu Harmonica Linea zu erhalten, gehen Sie bitte auf die offizielle Website: http://harmonica-linea.com/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1139243/Harmonica_Linea.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143205/4560574 OTS: Harmonica LineaOriginal-Content von: Harmonica Linea, übermittelt durch news aktuell