Harmlose Silberfischchen / Sie sind bei einer gekauften Wohnung kein Sachmangel (FOTO)

Niemand würde sich freuen, wenn er gerade erst eine gebrauchteImmobilie erworben hat und beim Bezug des Objekts überraschend aufInsekten stößt. Doch in einem gewissen Umfang müssen solche Tiere alsunerwünschte Mitbewohner in Kauf genommen werden. So urteilen nachAuskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBS zumindest dieZivilgerichte, wenn es zum Streit kommt. (Oberlandesgericht Hamm,Aktenzeichen 22 U 64/16)Der Fall:Eine Frau erwarb zum Preis von 117.000 Euro eine Eigentumswohnung.Wenige Wochen nach der Übergabe stellte sie nach eigenen Angabenerstmals fest, dass das Objekt von Silberfischchen befallen sei.Diese hätten sich dann im Laufe der Zeit immer mehr ausgebreitet undseien trotz intensiver Bekämpfung nicht vollständig zu vertreibengewesen. Der frühere Eigentümer habe den Befall mit Insektenverschwiegen. Wegen dieses Sachmangels forderte die Käuferin eineRückabwicklung des Vertrages.Das Urteil:Das Vorhandensein von Insekten - oder wie hier konkret: vonSilberfischchen - begründet nicht automatisch einen Sachmangel. Erstdann, wenn die ganze Beschaffenheit des Objekts davon betroffen seibzw. sich darin nicht mehr wohnen lasse, könne man davon sprechen. Ineiner gebrauchten Wohnung müsse der Käufer durchaus damit rechnen,dass solche Tiere auftreten. Bei einem 19 Jahre alten Objekt sei einnicht allzu auffälliger Befall im Bereich des Möglichen.