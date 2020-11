Harley-davidson: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Harley-Davidson":

Für die Aktie Harley-davidson stehen per 15.11.2020, 05:37 Uhr 35.1 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Harley-davidson zählt zum Segment "Motorradhersteller".

Wie Harley-davidson derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Harley-davidson mit einem Wert von 10,2 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Automobile" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,91 , womit sich ein Abstand von 67 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Harley-davidson beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,23 Prozent und liegt mit 3,17 Prozent unter dem Mittelwert (3,41) für diese Aktie. Harley-davidson bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Harley-davidson erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (35 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 35,1 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Harley-davidson erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

