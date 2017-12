Harley-Davidson muss sich um neue Käuferschichten bemühen!

Weitere Suchergebnisse zu "Harley-Davidson":

ganz von alleine verkaufen sich die Harleys nicht mehr. Der Konzern kämpft mit Schwierigkeiten auf seinem Heimatmarkt. Die Stammkundschaft dort wird immer älter. Cruiser aus Japan und Europa machen dem Motorradhersteller Konkurrenz. Zudem gewährte Harley den Händlern einen Rabatt, um den Verkauf von Modellen aus dem Jahr 2016 anzukurbeln. Dennoch war weltweit der Absatz um 4,2% auf 55.049 Motorräder und auf dem Heimatmarkt um 5,7% auf 33.316 Maschinen rückläufig.

Gerüchten zufolge ist Harley an der VW-Tochter Ducati interessiert

Der Umsatz pro Motorrad fiel im 1. Quartal spürbar. Insgesamt ging der Umsatz um 14,2% auf rund 1,5 Mrd $ zurück. Der Gewinn brach um fast ein Viertel ein. Harley muss sich um neue Käuferschichten bemühen. So sollen in den nächsten 5 Jahren 50 neue Modelle auf den Markt gebracht werden, kündigte der CEO an. Zudem sollen in den USA junge Erwachsene im Alter von 18 bis 34 Jahren, Afroamerikaner und Bürger lateinamerikanischer Abstammung für die Marke begeistert werden.

Gerüchten zufolge ist Harley an der VW-Tochter Ducati interessiert. Gemunkelt wird schon länger, dass VW den Motorradhersteller Ducati, der zur Premiumtochter Audi gehört, loswerden möchte. VW hatte den italienischen Motorradhersteller 2012 übernommen. Obwohl Harley-Davidson für das Label „made in America“ wie kein anderes Unternehmen steht, baut die Firma ein Werk in Thailand. Ein Rückschlag für Donald Trump. Doch Harley muss wirtschaftlich denken. Der Konzern erzielt einen großen Teil des Umsatzes im Ausland, wo die Herstellung oft günstiger ist.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.