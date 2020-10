Harley Davidson: Das ist neu!

Viele Autofirmen machen den Schritt in eine elektrische Zukunft. Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG), das Unternehmen, das am besten für laute, gasbetriebene Motorräder bekannt ist, beginnt die elektrische Reise in einer anderen Kategorie.

Harley-Davidson kündigte seine neue Marke als Serial 1 Cycle Company an, die Fahrräder mit elektrischen Pedalen produzieren wird. Der Name ist eine ehrenvolle Erwähnung des ersten von der Firma produzierten Motorrads



