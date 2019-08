Harley-Davidson: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Harley-Davidson":

Der Harley-Davidson-Kurs wird am 06.08.2019, 01:07 Uhr an der Heimatbörse New York mit 33.27 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Motorradhersteller".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Harley-Davidson höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile. Der Unterschied beträgt 1,8 Prozentpunkte (4,19 % gegenüber 2,39 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Harley-Davidson mit einer Rendite von -13 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,19 Prozent. Auch hier liegt Harley-Davidson mit 6,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Harley-Davidson in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Harley-Davidson wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.