Harley-Davidson-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Harley-davidson, die im Segment "Motorradhersteller" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.05.2022, 22:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 38.41 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Harley-davidson auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,2 ist die Aktie von Harley-davidson auf Basis der heutigen Notierungen 74 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" (38,83) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Harley-davidson-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 38,14 USD. Der letzte Schlusskurs (38,41 USD) weicht somit +0,71 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (38,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,5 Prozent), somit erhält die Harley-davidson-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Harley-davidson-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Harley-davidson nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile. Der Unterschied beträgt 0,97 Prozentpunkte (1,7 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".