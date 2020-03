Harley-Davidson Aktie: Das kam überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Harley-Davidson":

Das kam überraschend: Der CEO von Harley-Davidson, Inc. (kurz „Harley-Davidson“) nahm vor einigen Tagen seinen Hut. Der Rücktritt wurde vom Unternehmen am selben Tag kommuniziert und fand insofern mit sofortiger Wirkung statt. Dass dies nicht abgesprochen war, dafür spricht auch, dass nun ein Prozess zur Suche eines neuen CEO gestartet wurde, so Harley-Davidson. Bis dahin soll das Board-Mitglied Jochen Zeitz als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



