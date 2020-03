Harley-Davidson Aktie: Motorrad Kult, Aktie naja?

Weitere Suchergebnisse zu "Harley-Davidson":

Motorräder des Unternehmens „The Harley-Davidson, Inc." (kurz "Harley-Davidson") mögen Kult sein – die Aktie war es in den vergangenen Jahren nicht. In Euro gerechnet sieht die Performance tiefrot aus, auch auf mittelfristige Sicht. So liegt die Performance der Aktie in Euro auf 5-Jahres-Sicht bei ca. -62%. Immerhin wirkten Dividendenzahlungen etwas in die positive Richtung.



