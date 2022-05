Harley-Davidson Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Am 14.05.2022, 11:08 Uhr notiert die Aktie Harley-davidson an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 37.49 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Motorradhersteller".

Unser Analystenteam hat Harley-davidson auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,2 liegt Harley-davidson unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "Automobile" weist einen Wert von 37,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Harley-davidson damit 65,62 Prozent unter dem Durchschnitt (40,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 23,11 Prozent. Harley-davidson liegt aktuell 47,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Harley-davidson hat mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.67%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automobile"-Branche beträgt -0,97. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Harley-davidson-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.