Harley-Davidson: Die Absatzzahlen gehen weiter bergab!

nachdem in einem Umfeld verschärften Wettbewerbs die Absatzzahlen bei Harley-Davidson weiter bergab gingen, hat der CEO die Jahresprognose gekürzt. Das kam an der Börse nicht gut an. Hintergrund ist der Gegenwind auf dem wichtigen Heimatmarkt, wo der Absatz um 7,1% auf 45.469 Maschinen zurückging. Hier verliert Harley jüngere Biker zunehmend an Polaris. Auf diese Käuferschicht kann Harley aber nicht verzichten. Einen nennenswerten Zuwachs um 4,3% auf 2.663 Motorräder gab es nur in Kanada.

Auch Harley Davidson wurde bei Abgas-Tricksereien erwischt

Insgesamt hat Harley 4,5% weniger Motorräder verkauft. So ging der Umsatz im 3. Quartal um 4,3% auf 1,09 Mrd $ zurück. Der Gewinn fiel sogar um 19% auf 114 Mio $. Harley-Davidson plant wegen der schwachen Geschäfte eine Umstrukturierung und einen Arbeitsplatzabbau. Für Umbau und Abfindungen sollen bis zu 25 Mio $ ausgegeben werden. Bei dem Konzern läuft es seit einiger Zeit nicht ganz rund.

So nimmt die US-Verkehrsaufsicht nach Beschwerden über Bremsprobleme 430.000 Motorräder unter die Lupe. Zudem hat die US-Umweltbehörde EPA den Motorradhersteller bei Abgas-Tricksereien erwischt. Die EPA wirft Harley-Davidson vor, 340.000mal eine illegale Software verkauft zu haben, mit der der Abgasausstoß über das erlaubte Maß hinaus zunimmt. Der Konzern hat bereits einer Strafzahlung von 12 Mio $ sowie einem Beitrag von 3 Mio $ für Projekte zur Luftreinhaltung zugestimmt.

