Hardy Krüger jun. hat geheiratet (FOTO)

Hamburg (ots) -Hardy Krüger jun., 49, bestätigt in der aktuellen GALA (Heft15/2018, EVT 05.04.2018) die Gerüchte, er habe seine PR-Agentin AliceRößler, 40, geheiratet.GALA zeigt diese Woche exklusiv die schönsten Fotos desPatchwork-Fests. Für den vierfachen Vater ist es die dritte Ehe, fürdie dreifache Mutter die vierte. Gefeiert wurde am Sonntag vor Osternim österreichischen Seefeld, gemeinsam mit Eltern, Kindern undEx-Partnern. Der Bräutigam sagte am Ende des Tages zu GALA: "Das gingmir unter die Haut, als Alice auf mich zukam und ich rechts und linksunsere Familien gesehen habe. Der Wahnsinn war das, ich bin derglücklichste Mensch der Welt."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell