Hardt: Zusammenarbeit in der Verteidigung ist Meilenstein für die Europäische Union

Berlin (ots) - Handlungsfähigkeit der EU gestärkt - MehrSicherheit für die Bürger23 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben am heutigen Montagin Brüssel die ständige Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik(PESCO) besiegelt. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Wir legen heute mit der verstärkten Zusammenarbeit in der Außen-und Sicherheitspolitik den Grundstein für eine EuropäischeVerteidigungsunion. Dies ist ein Meilenstein in der GeschichteEuropas. Bereits Anfang der 50er Jahre hatten die Wegbereiter dereuropäischen Integration eine solche Verteidigungsgemeinschaftgeplant, waren jedoch gescheitert.Umso erfreulicher ist es, dass sich nun mit 23 EU-Staaten einegroße Mehrheit an der Stärkung der gemeinsamen Sicherheit undVerteidigung beteiligt. Für die anderen bleibt die Tür offen. Wirhoffen, dass bereits in Kürze weitere Staaten mit ihren Fähigkeitenhinzutreten werden. Nun gilt es, die sogenannte StändigeStrukturierte Zusammenarbeit über konkrete Projekte möglichst raschmit Leben zu füllen, damit die Bürger den Gewinn an Sicherheit auchspüren.Der heutige Beschluss ist zugleich ein Erfolg fürVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die über Jahreentscheidende konzeptionelle Vorarbeit geleistet und den europäischenKonsens in diesem Bereich vorangetrieben hat. Maßgeblich unterstütztwurde sie dabei von Frankreich, was erneut die Bedeutung desdeutsch-französischen Motors unterstreicht.Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion liegt die europäischeIntegration im Verteidigungsbereich im ureigenen deutschen Interesse- vor allem mit Blick auf die krisenhaften Entwicklungen dervergangenen Jahre. Bereits heute werden große Erwartungen an die EUals sicherheitspolitischem Akteur in der Welt gerichtet. Sie wirdkünftig immer mehr Aufgaben übernehmen müssen. Wir sehen diesenSchritt auch als Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Es istwichtig, dass sich die NATO und die EU eng abstimmen und ergänzen."