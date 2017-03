Hardt: Wir müssen islamistischer Indoktrination entschieden entgegentreten

Berlin (ots) - CDU/CSU-Fraktion drückt Angehörigen der Opfer desAnschlags von London ihr tiefes Mitgefühl ausIn London hat am gestrigen Mittwoch ein Angreifer drei Menschengetötet und 40 weitere teilweise schwer verletzt. Der Attentäter, derebenfalls getötet wurde, war laut Polizei vom internationalenTerrorismus inspiriert. Zu dem Anschlag erklärt der außenpolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jürgen Hardt:"Die CSU/CSU-Bundestagsfraktion ist erschüttert und bestürzt überdie schrecklichen Ereignisse in London. Den Angehörigen der Opfer unddem gesamten britischen Volk möchten wir unsere tiefe Anteilnahme undunser Mitgefühl ausdrücken.Im Kampf gegen den Terrorismus, der ein Übel unserer Zeit ist,stehen wir fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens. Füruns gilt es, nach unseren Erfahrungen mit den jüngsten Anschlägen inmehreren europäischen Ländern noch entschiedener als bisher jederForm von islamistischer Indoktrination und Radikalisierungentgegenzutreten.Offenbar steigt die Zahl junger Menschen in unseren Ländern, diefür die Botschaften von islamistischen Terroristen empfänglich sindund sich von diesen mobilisieren lassen - sei es aufgrund von Brüchenin ihrer Biografie, infolge von Gefängnisaufenthalten und durchKontakte mit Extremisten über das Internet. Nicht nur der ausBürgerkriegsländern 'importierte' Terrorismus, sondern dieRadikalisierung Einzelner in unseren eigenen Ländern könnte für unszur größten Herausforderung werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell