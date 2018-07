Hardt: Wir erwarten von der NATO ein Signal der Geschlossenheit

Berlin (ots) - Gipfeltreffen zu einem entscheidenden ZeitpunktAm 11. und 12. Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefsder 29 NATO-Mitgliedstaaten zum Gipfel in Brüssel. Hierzu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Der bevorstehende NATO-Gipfel kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt:Die russische Präsenz in der Ostukraine darf nicht zur Normalitätwerden. Auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim kann nichtstillschweigend akzeptiert werden. Solange Russland weiter aufrüstetund die Ostgrenze der NATO und die östliche Nachbarschaft offenbedroht, wird die NATO ihrerseits mit Geschlossenheit ihre volleVerteidigungs- und Einsatzfähigkeit sicherstellen und alleBündnispartner schützen. Hierzu wird der Gipfel weitere wichtigeMaßnahmen zur Rückversicherung der Bündnispartner beschließen.Die Unionsfraktion erwartet vom NATO-Gipfel ein Signal derEntschlossenheit und Geschlossenheit. Dies ist auch nötig, um denrichtigen Rahmen für das wenige Tage später folgende Gespräch vonUS-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen WladimirPutin zu setzen. Denn es gilt weiterhin: Wir bleiben bereit zumDialog mit Russland und zu neuen Schritten der Kooperation, wennMoskau sich seinerseits wieder an internationales Recht hält.Herausforderungen gibt es für die NATO auch jenseits der GrenzenEuropas. Gerade die Krisen im Nahen und Mittleren Osten habenunmittelbare Auswirkungen auf Europa. Deshalb ist es richtig, dassdie NATO ein neues Ausbildungs- und Beratungsengagement im Irakbeschließen wird. Der Irak ist ein Schlüsselstaat für die nachhaltigeBefriedung der Region. Auch Deutschland sollte sich an dieserinternationalen Mission beteiligen und seine im Irak bereitsgewonnenen Erfahrungen einbringen.Lastenteilung bleibt ein zentrales Thema im Bündnis. Deutschlandhat seit Einleitung der Trendwenden unter Verteidigungsministerin vonder Leyen seine Verteidigungsausgaben substanziell erhöht. Es hatdeutlich in neue Fähigkeiten investiert, etwa in die Cyber-Abwehr.Mit dem im Kabinett beschlossenen Haushalt für 2019 gehen wir diesenWeg weiter.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht voll hinter demNATO-Beschluss von Wales, der eine Annäherung der Wehretats an zweiProzent des Bruttoinlandsprodukts vorsieht. Deshalb wird sie sichdafür einsetzen, die Verteidigungsausgaben auch in den kommendenJahren erheblich zu erhöhen. Hierzu haben wir uns imKoalitionsvertrag verpflichtet. Denn klar ist: Die Bundeswehr mussangemessen ausgerüstet sein, um die ihr übertragenen Aufgabenbewältigen zu können - in der NATO wie auch in der EuropäischenUnion."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell