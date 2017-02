Hardt: Türkischer Ministerpräsident muss sich in Oberhausen an deutsche Gesetze halten

Berlin (ots) - In Deutschland lebende Türken dürfen nichtinstrumentalisiert werdenEin Monat vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei besucht dertürkische Ministerpräsident Binali Yildirim am morgigen SamstagDeutschland. In Oberhausen will er vor in Deutschland lebenden Türkenfür die geplante Verfassungsreform werben. Dazu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet das geplanteVerfassungsreferendum wie auch den Auftritt des türkischenMinisterpräsidenten in Oberhausen sehr kritisch.Wir beobachten mit großer Sorge, dass sich die Türkei derzeitimmer mehr von den Prinzipien der Verhältnismäßigkeit undRechtsstaatlichkeit entfernt - und damit auch von der EU und denfreiheitlich-demokratischen Prinzipien der internationalenStaatengemeinschaft. Würde die geplante Verfassungsreform umgesetzt,vergrößerte sich die Kluft zu Europa weiter. WeitreichendePräsidialkompetenzen und eine weitgehende Verringerung derVollmachten des Parlaments, wie sie Erdogan anstrebt, sind mitunseren Vorstellungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht zuvereinbaren.Zu genau dieser freiheitlichen Grundordnung gehört es auch, demtürkischen Ministerpräsidenten zu erlauben, in Deutschland zusprechen. Durch den geplanten Auftritt in Oberhausen besteht jedochdie Gefahr, dass der innertürkische Konflikt darüber, in welcheRichtung sich das Land entwickeln soll, nach Deutschland getragenwird. Binali Yildirim muss deshalb sehr genau darauf achten, dass erdie deutschen Gesetze einhält und auf jegliche Diffamierungpolitischer Gegner verzichtet. Er darf seine hier lebenden Landsleutenicht für innenpolitische Zwecke instrumentalisieren.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die in Deutschland lebendenTürken auf, sich klar für den Fortbestand der parlamentarischenDemokratie in der Türkei auszusprechen. Immerhin haben sie sichselbst dafür entschieden, in einem Land mit großen Freiheiten undeinem unerschütterlichen Rechtsstaat zu leben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell