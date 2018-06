Hardt: Türkei muss jetzt Ausnahmezustand aufheben

Berlin (ots) - Widerherstellung der Pressefreiheit und derrichterlichen Unabhängigkeit unabdingbarAus den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei amSonntag sind Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine AKP als Siegerhervorgegangen. Dazu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Die Wahlen in der Türkei sind in einem Klima der Intoleranz undder Repression oppositioneller Kräfte durchgeführt worden. Nahezujede politische Kraft in der Türkei, die nicht auf Linie desPräsidenten ist, wurde pauschal als terroristisch verdächtigt oderihr wurden Putschabsichten unterstellt. Auch die Medien wurdengegängelt. Ohne das Gegengewicht einer unabhängigen Presse aber sindfaire Wahlen kaum möglich. Dennoch ist davon auszugehen, dassPräsident Erdogan und seine AKP die Unterstützung von großen Teilender Bevölkerung genießen.Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag appelliert an denwiedergewählten türkischen Präsidenten, den nun schon über zwei Jahregeltenden Ausnahmezustand im Land zu beenden. Mit seinem Wahlerfolgauch bei den Parlamentswahlen verfügt Präsident Erdogan übersämtliche Mittel zur Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit sowievon Meinungs- und Pressefreiheit. Dies wären aus Sicht derCDU/CSU-Bundestagsfraktion eine zentrale vertrauensbildende Maßnahme.Die Türkei kann so die Gräben zwischen den politischen Lagern in derTürkei überbrücken und zugleich zeigen, dass sie Europa nichtdauerhaft den Rücken kehren will. Auch die große Herausforderung,wirtschaftliche Ungleichgewichte im Land zu verringern und denweiteren Verfall des Lira-Kurses zu stoppen, kann Präsident Erdogannicht gegen, sondern nur mit der EU schaffen.In den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit undMeinungsfreiheit kann es keinen Rabatt und keine Kompromisse geben.Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag verlangt die umgehendeFreilassung der deutschen Staatsbürger, die sich ohnerechtsstaatliche Verfahren bereits seit Monaten in türkischerUntersuchungshaft befinden.Die deutsch-türkischen Beziehungen waren früher immer gut undbelastbar. Nun könnten die seit einiger Zeit bestehenden Spannungenüberwunden werden, wenn die Türkei sich wieder europäischen Wertenzuwenden würde. Eine Rückbesinnung auf den Wertkanon der NATO, desEuroparates und der Europäischen Union wären der Schlüssel dafür.Auch die sich abzeichnende Wirtschaftskrise in der Türkei kann nur imSchulterschluss mit Europa abgewendet werden. Die Türkei ist einjunges, dynamisches Land. Sie muss endlich ihr Potenzial nutzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell