Hardt: Trump schafft mit Entscheidung zur Afghanistan-Politik bündnispolitische Sicherheit

Berlin (ots) - Müssen gemeinsam Anstrengungen zur StabilisierungAfghanistans fortsetzenUS-Präsident Donald Trump hat in der Nacht seine Pläne für eineneue Afghanistan-Politik vorgestellt. Hierzu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Mit seiner gestrigen Ankündigung hat sich US-Präsident Trump klarzum bisherigen Kurs der NATO in Afghanistan bekannt. Er hält andiesem bedeutenden internationalen Einsatz zur Bekämpfung desTerrorismus fest. Dies ist ein wichtiges Signal an die Bündnispartnerund die Welt. Zugleich zeigt die Entscheidung, dass sich nach demWeggang des ehemaligen Chefstrategen Stephen Bannon schnell diePragmatiker und Verfechter eines realpolitischen Kurses in derUS-Administration durchgesetzt haben. Ich hoffe, dass hierdurch dieBerechenbarkeit in der US-Außenpolitik wieder steigen wird.Es ist richtig, dass sich Donald Trump von festen Abzugsdatendistanziert hat. Diese haben wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion immerkritisiert. Wir können unsere Truppenpräsenz in Afghanistan erst dannsignifikant zurückfahren, wenn die sicherheitspolitischenRahmenbedingungen hierfür geschaffen sind. Die jüngsten Anschläge inBarcelona haben einmal mehr gezeigt, wie real die Gefahr desinternationalen Terrorismus hier in Europa nach wie vor ist.Zugleich hat sich Trump klar zum vernetzten Einsatz bekannt, derdiplomatische mit entwicklungspolitischen und militärischen Mittelnverknüpft. Auch diesen haben wir immer gefordert und erfolgreichpraktiziert. Hierzu gehört auch die von Trump angekündigte Einbindungdes Afghanistan-Engagements in eine Regionalstrategie. Wir habenimmer betont, wie wichtig es ist, die Nachbarn Afghanistans in einenachhaltige politische Lösung des Konflikts einzubinden.Mit seiner gestrigen Ankündigung hat Donald Trump dieRahmenbedingungen für das fortgesetzte internationale Engagement inAfghanistan geschaffen. Hierin bettet sich auch die deutscheBeteiligung im Rahmen der NATO-Mission "Resolute Support" ein.