Hardt: Transatlantischer Schulterschluss unabdingbar

Berlin (ots) - Bundeskanzlerin stimmt europäische Positionen mitWashington abVom 23. bis 25. April hielt sich der französische StaatspräsidentMacron zu einem Besuch in Washington auf. Am morgigen Freitag reistBundeskanzlerin Merkel zu US-Präsident Trump. Hierzu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Angesichts der vielfältigen Krisen und Herausforderungen auf derWelt ist eine enge transatlantische Abstimmung essenziell. Es istrichtig, dass der französische Staatspräsident Macron undBundeskanzlerin Merkel in so dichter Abfolge nach Washington reisen,um gemeinsame europäische Positionen mit der US-Regierungabzustimmen.Gerade mit Blick auf den verheerenden Krieg in Syrien, aber auchauf die zunehmend aggressive Regionalpolitik Irans braucht es eineklare und gemeinsame transatlantische Initiative. Gleichwohl sind wirfest davon überzeugt, dass wir alles tun müssen, um dasIran-Nuklearabkommen zu erhalten. Das hat auch Emmanuel Macronzuletzt betont. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der festenÜberzeugung, dass dieses Abkommen die regionale Sicherheit und damitauch die Sicherheit Israels erhöht.Ebenso richtig ist der transatlantische Schulterschluss bei derklaren Antwort auf den Völkerrechtsbruch Russlands durch dieKrim-Annexion und die fortlaufende Destabilisierung der Ost-Ukraine.Zu Recht erwartet Washington von uns Europäern seit vielen Jahren,dass wir mehr Verantwortung für die regionale Sicherheit übernehmen.Dazu sind wir bereit: Im Jahr 2014 - noch unter Präsident Obama -haben wir beim NATO-Gipfel in Wales das klare Bekenntnis abgegeben,deutlich mehr in unsere eigene Verteidigung zu investieren. Und mitder im letzten Jahr initiierten "Ständigen StrukturiertenZusammenarbeit" der EU-Mitgliedstaaten in der Sicherheits- undVerteidigungspolitik stärken wir ganz konkret den europäischenPfeiler der transatlantischen Sicherheitsarchitektur.Mit Sorge erfüllt uns, dass Präsident Trump immer wiederinternationale Organisationen und Ordnungssysteme in Frage stellt.Dabei brauchen wir gerade die USA, um diese zu erhalten. Dennautoritäre Regime wie Russland und China versuchen immer offener, daswestlich-liberale Ordnungssystem herauszufordern. DieCDU/CSU-Fraktion unterstützt Bundeskanzlerin Merkel bei ihrenBemühungen, der US-Administration die Notwendigkeit zurZusammenarbeit in dieser Frage zu verdeutlichen. Das betrifft dieVereinten Nationen ebenso wie das internationale Handelssystem unterdem Dach der WTO.Besonders wichtig wird es sein, Präsident Trump klarzumachen, wienegativ sich Handelszölle nicht nur auf den transatlantischen Handel,sondern auf die wirtschaftliche Entwicklung beider Seiten auswirkenwürden. Angesichts der Verflechtung unserer Volkswirtschaften liegtes im besonderen Interesse beider Seiten, transatlantischeHandelshemmnisse abzubauen - und nicht aufzubauen."