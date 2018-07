Hardt: Syrien und Russland müssen Blutvergießen in Daraa beenden

Berlin (ots) - Fußball-WM darf Blick auf völkerrechtswidrigesVorgehen nicht verstellenSeit dem 19. Juni fliegen syrische Regierungstruppen mitUnterstützung Russlands verstärkt Angriffe auf das Gebiet Daraa imSüden Syriens, in dem sich bislang oppositionelle Kräfte haltenkonnten. Inzwischen sind Zehntausende Menschen auf der Flucht. Hierzuerklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Jürgen Hardt:"Die Situation in Daraa wird immer dramatischer, die humanitäreLage, insbesondere für Frauen und Kinder, immer katastrophaler. Mitseinem skrupellosen Vorgehen gegen regimekritische Kräfte in derRegion zeigt Syriens Machthaber Assad einmal mehr, dass es ihm niewirklich darum ging, eine politische Lösung zur nachhaltigenStabilisierung Syriens zu erreichen. Vielmehr setzt er auf einebrutale militärische Strategie, um die Opposition in die Knie zuzwingen. Dies ist ganz klar völkerrechtswidrig, denn massenhaftUnbeteiligte werden zu Opfern.Es ist schockierend, dass sich Russland im Windschatten derFußball-Weltmeisterschaft an diesem rücksichtslosen Vorgehenbeteiligt und Assad Rückendeckung gibt. Die freundliche Stimmung imGastgeberland der Fußball-WM soll offenbar über die militärischeAktion hinwegtäuschen.Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag fordert das RegimeAssads sowie Präsident Putin auf, den Vorstoß im Süden Syriensumgehend zu beenden und sich an der Suche nach einer wahrhaftpolitischen Lösung zu beteiligen. Diese ist dringender denn je, damitdas Blutvergießen in Syrien endlich ein Ende findet. Russland trägtdurch seine militärische und politische Unterstützung für Assadmaßgeblich Verantwortung für die Vielzahl an unschuldigen Opfern inSyrien."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell