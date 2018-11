Hardt: Sicherheitspolitische Herausforderungen erfordern enge transatlantische Abstimmung

Berlin (ots) - Abgeordnete der Unionsfraktion nehmen anInternationalem Sicherheitsforum in Halifax teilIn Kanada beginnt am heutigen Freitag das dreitägige "HalifaxInternational Security Forum". Es ist nach der MünchnerSicherheitskonferenz die wichtigste Gelegenheit zum Austausch überaußen- und sicherheitspolitische Themen. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion wird mit einer fünfköpfigen Delegation andem Forum teilnehmen. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Die Liste aktueller Herausforderungen in der Außen- undSicherheitspolitik ist lang: von einer nachhaltigen BefriedungSyriens bis zum Umgang mit dem Iran, von Russlands aggressiverAußenpolitik bis zu einer neuen Rüstungskontrollarchitektur inEuropa. Nur in enger transatlantischer Abstimmung können wir Lösungenfür diese komplexen Probleme finden. Hierzu wollen wir mitinternationalen Partnern in Halifax das Gespräch suchen.Gastgeber Kanada bietet wie immer einen hervorragenden Rahmen fürvertrauliche Gespräche. Wir sehen in der sehr großen und hochrangigenUS-Delegation - neben acht Senatorinnen und Senatoren wird auchUS-Generalstabschef Dunford am Forum teilnehmen - einen Ausdruck fürden deutlichen Wunsch, dass die USA auch mit uns und andereneuropäischen Partnern im Gespräch bleiben wollen.Zum Auftakt des Forums werden wir mit dem kanadischenVerteidigungsminister Sajjan zusammentreffen, umsicherheitspolitische Herausforderungen für die NATO zu erörtern.Kanada ist und bleibt einer unser engsten Partner im Bündnis.Gemeinsam wollen wir die internationale regelbasierte Ordnungstärken."Hintergrund:Neben dem außenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, JürgenHardt, wird der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im DeutschenBundestag, Norbert Röttgen, der Vorsitzende der DeutschenAtlantischen Gesellschaft, Christian Schmidt, der Leiter derDeutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung desEuroparats, Andreas Nick, sowie der Koordinator für dieTransatlantische Zusammenarbeit, Peter Beyer, am HalifaxInternational Security Forum teilnehmen. Zeitgleich tagt dieParlamentarische Versammlung der NATO in Halifax. Die deutscheDelegation unter Leitung von Karl A. Lamers nimmt daran teil.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell