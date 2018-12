Hardt: Russland muss Zweifel an Einhaltung des INF-Vertrags ausräumen

Berlin (ots) - NATO-Außenministerrat tagt - Russische Aggressiongegen die Ukraine klar benennenDie Außenminister der NATO kommen am heutigen Dienstag in Brüsselzusammen. Auf der Agenda steht unter anderem die Zukunft des Vertragsüber das Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen (INF-Vertrag). Hierzuerklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Jürgen Hardt:"Dem Außenministertreffen der NATO kommt so kurz nach demG20-Gipfel eine besondere Bedeutung zu. Angesichts der von Russlandausgehenden militärischen Eskalation im Asowschen Meer muss vomAußenministertreffen ein Zeichen der Geschlossenheit des Bündnissesausgehen. Denn die NATO ist Garant der euro-atlantischen Sicherheit.Die CDU/CSU-Fraktion erwartet von ihr, dass sie die russischeAggression gegen die Ukraine im Asowschen Meer mit klaren Wortenverurteilt. Russland ist aufgefordert, den Pfad fortwährenderEskalation zu verlassen. Präsident Putin muss sich wieder an dieeuropäische Friedensarchitektur der Charta von Paris halten, zu dersich Russland selbst verpflichtet hat.Die NATO-Außenminister werden sich auch mit dem INF-Vertragbeschäftigen. Seit Jahren bestehen berechtigte Sorgen, dass Russlandden INF-Vertrag nicht einhält, sondern heimlich neue atomarbestückbare Mittelstreckensysteme entwickelt. Es liegt an Russland,diese Sorgen durch transparente Maßnahmen zu entkräften. SollteMoskau dies nicht tun, wird die NATO entsprechend reagieren müssen.Denn ihr oberstes Ziel ist es, für die umfassende Sicherheit allihrer Mitgliedsstaaten zu sorgen.Dabei ist wichtig, dass die NATO mit einer Stimme spricht.Wichtige Abrüstungsverträge wie der INF dürfen trotz berechtigterZweifel an der Vertragstreue Russlands nicht vorschnell einseitigaufgekündigt werden, ohne dass es eine Alternative gäbe. Es ist gut,dass die US-Administration nun die Abstimmung mit Partnern sucht."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell