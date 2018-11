Hardt: Russische Provokationen gegen Ukraine stellen neue Eskalationsstufe dar

Berlin (ots) - Territoriale Integrität der Ukraine nichtverhandelbarRussland hat der Ukraine in internationalen Gewässern und mitmilitärischen Mitteln den Zugang zum Asowschen Meer verweigert. Dazuerklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Jürgen Hardt:"Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag verurteilt diemilitärischen Handlungen Russlands an der Meerenge zum AsowschenMeer. Bei der Meerenge handelt es sich dabei um eine wichtigeSeestraße, die zur Versorgung der ukrainischen Häfen unverzichtbarist. Wenn hier ukrainische Schiffe durch russische Kampfschiffegerammt und aufgebracht werden, ist dies eine gezielte Provokationvon Seiten der russischen Führung. Man kann vermuten, dass PräsidentPutin es auf eine erneute Eskalation anlegt, um von der miserablenwirtschaftlichen und sozialen Situation in weiten Teilen Russlandsabzulenken. Es dürfte kein Zufall sein, dass zeitgleich dasfünfjährige Jubiläum des Beginns der Maidan-Proteste am 21. November2013 in Kiew begangen wird.Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag setzt sichunvermindert für die Rückkehr der Krim in den ukrainischenStaatsverbund ein. Wir halten es daher für folgerichtig, dass dieEuropäische Union ihre Sanktionen gegen Russland erweitert hat,nachdem auf der Krim illegale Präsidentschaftswahlen abgehaltenwurden und nachdem zwischen der Stadt Kertsch auf der Halbinsel unddem russischen Festland eine Brücke gebaut wurde, die den Zugang zumAsowschen Meer markiert.Wir wollen, dass der europäische Weg der Ukraine zu einem modernendemokratischen, rechtsstaatlichen und wirtschaftlich starken engenPartner von EU und NATO eine Erfolgsgeschichte wird. Ziel ist es,dass eine europäisch orientierte Ukraine positiv auf dieNachbarstaaten ausstrahlt. Gemäß der Charta von Paris vom 21.November 1990 und dem Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994besitzt die Ukraine des Recht auf territoriale Unversehrtheit undfreie Bündniswahl."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell